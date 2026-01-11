Nel pre-gara di Fiorentina-Milan ha parlato anche Igli Tare, ds dei rossoneri. Le sue dichiarazioni:
Tare: “Dobbiamo sbagliare il meno possibile. Jashari è da Milan”
Igli Tare sa bene che il suo Milan non può permettersi errori. La trasferta di Firenze è uno snodo pesante
"La classifica dice questo, siamo in un momento positivo. Abbiamo chiuso un gironde d'andata con grandi risultati. Sappiamo bene che da qui alla fine dobbiamo sbagliare il meno possibile. Maignan? Il rapporto con Mike è straordinario, vuole rimanere. Abbiamo grandi aspettative su Jashari, ha fatto vedere cosa sa fare. L'infortunio gli ha fatto saltare quasi 4 mesi, ora sta molto bene."
