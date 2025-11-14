La sosta arriva nel momento giuso per Fiorentina e Juventus. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore, e questi giorni serviranno a Vanoli e Spalletti per capire bene lo stato del proprio lavoro. Il tecnico bianconero ha collezionato una vittoria in tre partite. Alessio Tacchinardi, intervenuto ha parlato proprio dell'approccio che vorrebbe dalla sua ex squadra, a partire dalla gara di Firenze. Le sue parole ad Il Bianconero:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Tacchinardi: “A Firenze voglio la Juventus di Spalletti. C’è troppa lentezza”
news viola
Tacchinardi: “A Firenze voglio la Juventus di Spalletti. C’è troppa lentezza”
La Juventus arriverà al Franchi in cerca di nuove certezze. Spalletti cambierà molto rispetto alla gestione Tudor?
"Dopo la sosta deve diventare la Juve di Spalletti. Non mi aspetto miracoli, vedo 750 passaggi indietro, poi guardo la Roma e vedo zero passaggi indietro al portiere. Col Torino davi la sensazione di stare lì 6 anni e non segnavi. Questa squadra deve spingere di più, i giocatori devono dare di più. Non bisogna scendere di livello, quella maglia dà pressioni. Cambierà il modulo? Sì, deve cambiare anche la mentalità. Il 4-3-3 se vuoi farlo, lo devi riempire. Chi ha la Juve di assaltatori come mezzali? Thuram non lo è, non si inserisce come Marchisio e Pogba, è uno che strappa, ma negli ultimi venti metri deve migliorare. Il 4-3-3, se non hai gente che attacca la porta non fai goal."
© RIPRODUZIONE RISERVATA