Tacchinardi: “A Firenze voglio la Juventus di Spalletti. C’è troppa lentezza”

La sosta arriva nel momento giuso per Fiorentina e Juventus . Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore, e questi giorni serviranno a Vanoli e Spalletti per capire bene lo stato del proprio lavoro. Il tecnico bianconero ha collezionato una vittoria in tre partite. Alessio Tacchinardi , intervenuto ha parlato proprio dell'approccio che vorrebbe dalla sua ex squadra, a partire dalla gara di Firenze. Le sue parole ad Il Bianconero:

"Dopo la sosta deve diventare la Juve di Spalletti. Non mi aspetto miracoli, vedo 750 passaggi indietro, poi guardo la Roma e vedo zero passaggi indietro al portiere. Col Torino davi la sensazione di stare lì 6 anni e non segnavi. Questa squadra deve spingere di più, i giocatori devono dare di più. Non bisogna scendere di livello, quella maglia dà pressioni. Cambierà il modulo? Sì, deve cambiare anche la mentalità. Il 4-3-3 se vuoi farlo, lo devi riempire. Chi ha la Juve di assaltatori come mezzali? Thuram non lo è, non si inserisce come Marchisio e Pogba, è uno che strappa, ma negli ultimi venti metri deve migliorare. Il 4-3-3, se non hai gente che attacca la porta non fai goal."