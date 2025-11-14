Il giornalista Filippo Grassia, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così del momento che sta vivendo la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Grassia: “Serve recuperare autostima. Ecco cosa deve fare Vanoli”
news viola
Grassia: “Serve recuperare autostima. Ecco cosa deve fare Vanoli”
Le parole del giornalista, Filippo Grassia, sull'arrivo di Vanoli alla Fiorentina e il momento della squadra
Si tratta di una squadra che deve recuperare autostima, perché tutti i giocatori stanno giocando al di sotto delle aspettative, soprattutto i difensori. Prendiamo una marea di gol su palle inattive. Nel periodo di Pioli mi hanno stupito le sfasature dei difensori, soprattutto perché lui è stato anche un ottimo difensore. Tutta la squadra, comunque, deve crescere, perché fino ad ora ha giocato al 40% delle sue possibilità. Vanoli ha capito cosa non funziona e nelle prossime partite metterà in campo le formazioni migliori per uscire da questa situazione. Lui è uno con esperienza anche estera, che ama parlare con i giocatori. Deve fare un lavoro da psicologo/motivatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA