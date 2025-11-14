Ascari: “Goretti scelta giusta. A centrocampo prenderei uno che Vanoli conosce”

L'agente FIFA, Eugenio Ascari, su Italia 7 durante 30° minuto, ha parlato del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Goretti? E' un professionista molto serio ed ha il vantaggio di essere un ex calciatore. Ha scalato vari gradini, con diverse esperienze precedenti ai viola. In tutte queste piazze ha fatto molto bene. E' stata una scelta giusta, se gli viene data fiducia farà un ottimo lavoro. Da molti definito con poca esperienza? Manna del Napoli cosa ha fatto precedentemente? Non penso che abbia maturato esperienze precedenti più importanti di Goretti. Se è rimasto dopo l'addio di Pradè significa che gode della fiducia di Commisso e Ferrari. Diamogli modo di lavorare e non mettergli fretta.
Nessuno se lo sarebbe immaginato. Pioli è stato sostituito con estrema tempestività da Vanoli. Sono dispiaciuto per l'allenatore che se ne è andato, non me lo sarei mai aspettato un tonfo del genere, viste anche le sue esperienze in passato. Ci sono stagioni che nascono male e finiscono peggio. Peccato, perché la squadra sembrava essere costruita in modo corretto e invece nessuno dei giocatori ha reso. Vanoli è stato molto chiaro, non vuole stravolgere niente per adesso. Ha parlato anche in modo molto diretto ad alcuni giocatori.
E' la scelta migliore rispetto a quello che offriva il mercato. Ci sarebbero stati anche Palladino, di cui conosciamo la situazione, e Mancini, che però non avrebbe abbassato le sue pretese. Vanoli conosce questa piazza, perché da calciatore ci è stato e vinto. Ha fatto una grande gavetta, il passato parla per lui. E' un allenatore molto concreto, che dovrà restituire serenità e fiducia ad un gruppo con il morale sotto i tacchi. Fossi la Fiorentina prenderei un giocatore di sostanza come Tessmann, che proprio Vanoli, due anni fa a Venezia, a valorizzato tantissimo e adesso gioca nel Lione.
