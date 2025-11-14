La ricetta di Lucchesi: “La Fiorentina ora deve ragionare da provinciale”

L'ex dirigente anche della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa viola. Le sue parole:
Le parole dell'ex dirigente viola e non solo, Fabrizio Lucchesi, sul momento che sta vivendo la Fiorentina e i cambiamenti fatti
Questo viola è uno scenario surreale. Talvolta il nostro sport fa anche queste sorprese in certi momenti. Bisogna saperne uscirne. Non è colpa di una singola persona, ma di più cause unite tutte insieme. La squadra dovrà mettere forza partita dopo partita, ragionare da provinciale. Cercare di essere ogni gara migliore degli altri. La paura deve diventare la forza della Fiorentina. Il lavoro vero deve essere sulla testa dei giocatori, perché sono stati loro i maggiori responsabili di questa situazione.
