Bocci: “Vanoli ha fatto capire una cosa. Con Pioli la società ha ragionato male”

Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul lavoro che dovrà fare Vanoli e la scelta in estate della società di prendere Pioli
Vanoli sta facendo capire che bisogna cambiare aria e approccio. Sta cercando di portare quello che è il suo background, facendo bene. Pioli ha pensato che quella sarebbe stata la strada e che ne sarebbe uscito. Lui ha sempre detto di essere convinto di riuscirci con le sue idee, che poi nell'atto pratico non si sono dimostrate utili. I dirigenti hanno puntato su di lui per proseguire sulla scia di Palladino, non calcolando che difensivamente ha principi completamente diversi. A Genova ho visto una squadra più squadra e più volenterosa. Di Vanoli mi fa ben sperare anche questo lavoro più certosino che si è fatto per lo staff. Tutti parlano dell'allenatore, ma anche quello è importante. Ha uno staff più strutturato. Adesso tocca ai giocatori di maggior livello far uscire la Fiorentina da questa situazione. Leader non ci sono in questo gruppo, forse gli unici sono Gosens e De Gea.
