R. Bruno: “Due calciatori viola recuperati. Le ultime su Kean e Gosens”

Arrivano buone notizie dal Viola Park sul fronte infortunati in casa Fiorentina: due giocatori recuperati. Come stanno Kean e Gosens

Sono stati giorni intensi al Viola Park, viste le doppie sessioni tra mattina e pomeriggio. Tanta sostanza e poco pallone. Come raccontato al Pentasport di Radio Bruno, i risultati avuti non sono nemmeno così negativi di come si pensava. Nei prossimi giorni inizierà a tornare più la tattica, in modo da preparare al meglio la partita con la Juventus. La difesa a quattro è una possibilità, non nell'immediato, ma sicuramente in futuro la vedremo.