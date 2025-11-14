Sono stati giorni intensi al Viola Park, viste le doppie sessioni tra mattina e pomeriggio. Tanta sostanza e poco pallone. Come raccontato al Pentasport di Radio Bruno, i risultati avuti non sono nemmeno così negativi di come si pensava. Nei prossimi giorni inizierà a tornare più la tattica, in modo da preparare al meglio la partita con la Juventus. La difesa a quattro è una possibilità, non nell'immediato, ma sicuramente in futuro la vedremo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Bruno: “Due calciatori viola recuperati. Le ultime su Kean e Gosens”
news viola
R. Bruno: “Due calciatori viola recuperati. Le ultime su Kean e Gosens”
Arrivano buone notizie dal Viola Park sul fronte infortunati in casa Fiorentina: due giocatori recuperati. Come stanno Kean e Gosens
Situazione infortunati—
Martinelli e Ndour sono recuperati, mentre per Kean c'è molto ottimismo. Domani potrebbe tornare già a lavorare in gruppo. Per Gosens situazione più delicata, anche se pure per lui filtra ottimismo. Verrà valutato di giorno in giorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA