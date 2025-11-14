L'ex attaccante, Francesco Flachi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Le sue parole:
Flachi: “Vanoli non guarda in faccia nessuno, mi piace. Ora sta ai giocatori”
Le parole dell'ex attaccante anche della Fiorentina, Francesco Flachi, sulla mentalità dimostrata da Paolo Vanoli in questi primi giorni
Con il Genoa li ho visti meglio, Leali ha fatto anche una grande parata su Piccoli. Loro arrivavano da un momento diverso rispetto a noi, vista la vittoria contro il Sassuolo. Però ho visto segnali positivi. Adesso devi cercare di fare più punti possibili nelle prossime partite.
Su Vanoli—
La mentalità di Vanoli mi piace, la squadra ora deve diventare una classe operaia. A me gli allenatori come lui piacciono, le sue parole sono state giuste. Ora i giocatori devono entrare nella sua testa. Lui non guarda in faccia nessuno ed è giusto così.
Sulle scelte—
I giocatori devono prendersi le loro responsabilità adesso. Ranieri, Mandragora, Dodò fino ad ora hanno fatto fatica. Gudmundsson e Piccoli insieme mi sono piaciuti, anche se fai fatica a tenere in panchina Kean per quello che ha fatto lo scorso anno. Però adesso devi pensare al meglio della Fiorentina, anche facendo scelte difficili.
Sulla partita con la Juventus—
Non devo entrare io per spiegarglielo quanto conta quella partita. Qualcuno lì dentro dovrebbe già metterlo a tutti nella testa dell'importanza di una gara come quella con la Juventus.
