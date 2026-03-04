Viola News
Stramaccioni: “Italiane male in Europa? No, Inter e Fiorentina hanno fatto le finali”

Andrea Stramaccioni
L'allenatore e commentatore tv ha difeso il nostro movimento calcistico
Redazione VN

Ai microfoni di Radio Rai 1, Andrea Stramaccioni ha parlato del calcio italiano e del rendimento delle nostre squadre in campo internazionale:

Non sono d'accordo con chi parla di calcio nostrano in difficoltà, specie in Europa. L'anno scorso l'Inter ha giocato la finale di Champions, la Fiorentina è arrivata due volte in fondo alla Conference e squadre come Roma o Atalanta hanno portato a casa un trofeo. E' un periodo un po' così, è una fase che ci gira male, penso alla Juventus o sempre all'Inter che ha incontrato un avversario forte ma molto sottovalutato

