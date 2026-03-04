Ai microfoni di Radio Rai 1, Andrea Stramaccioni ha parlato del calcio italiano e del rendimento delle nostre squadre in campo internazionale:
Stramaccioni: "Italiane male in Europa? No, Inter e Fiorentina hanno fatto le finali"
Stramaccioni: “Italiane male in Europa? No, Inter e Fiorentina hanno fatto le finali”
L'allenatore e commentatore tv ha difeso il nostro movimento calcistico
Non sono d'accordo con chi parla di calcio nostrano in difficoltà, specie in Europa. L'anno scorso l'Inter ha giocato la finale di Champions, la Fiorentina è arrivata due volte in fondo alla Conference e squadre come Roma o Atalanta hanno portato a casa un trofeo. E' un periodo un po' così, è una fase che ci gira male, penso alla Juventus o sempre all'Inter che ha incontrato un avversario forte ma molto sottovalutato
