A otto anni dalla sua scomparsa, Radio Bruno ha voluto ricordare il capitano viola Davide Astori grazie alle parole di Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari:
Pulga ricorda Astori: “Servirebbero più uomini come lui nel calcio”
Il ricordo di Ivo Pulga sull'ex capitano viola Davide Astori
E' stato un gentiluomo, un grande calciatore e un uomo di grandissimi valori. Il ricordo rimane sempre perché ho passato due anni con lui e nel calcio di persone così se ne trovano sempre meno. Lui era capitano di quel Cagliari, nei momenti di difficoltà era sempre quello che ci metteva la faccia per primo, che non si tirava mai indietro ed era seguito nello spogliatoio da tutti. Un ragazzo silenzioso, ma che si metteva davanti a tutti quando serviva: come lui ce ne vorrebbero di più in uno spogliatoio. Nella salvezza nel mio secondo anno a Cagliari è stato fondamentale nel mettere insieme i cocci, soprattutto perché c'erano alcune mele marce che remavano contro. Lui era il mio punto di riferimento insieme a Daniele Conti.
