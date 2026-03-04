Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha commentato così le vicende di casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Baiano: “Fiorentina senz’anima. Vanoli? Non lo giudico, ma perché è tornato a 3?
news viola
Baiano: “Fiorentina senz’anima. Vanoli? Non lo giudico, ma perché è tornato a 3?
Le parole dell'ex viola sulle ultime due prestazioni sconcertanti della Fiorentina
Non mi aspettavo una batosta così, pensavo che la squadra avesse capito il momento delicato ma mi devo ricredere. Con Jagellonia e Udinese sono state due prestazioni di basso livello. Ma se con i polacchi poteva starci un calo dopo lo 0-3 in trasferta, a Udine hai trovato una squadra che ti ha attaccato in tutte le zone del campo e si vedeva che non eri pronto. Si può perdere, ma questa squadra è senz'anima. Mi auguro che sia stato solo un episodio. Vanoli? Non mi piace parlare di un collega, io alleno in Serie D e non giudico. So che la prestazione non è stata idonea all'impegno, si è vista una squadra senza capo né coda e gli allenatori sono sempre i primi responsabili quando la squadra non è aggressiva. Non ho capito perché è voluto tornare a tre, visto che già ci sono poche certezze e soprattutto non c'è nessuno dietro bravo con la palla. Le parole di De Gea? Lo voglio giustificare, perché era così giù di morale che gli è uscita una cosa che un capitano non deve mai dire. Un capitano sfonda lo spogliatoio e appende qualcuno al muro, non può mai dire una cosa così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA