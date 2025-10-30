Durante la cronaca di DAZN, Andrea Stramaccioni non ha risparmiato elogi per David De Gea, autore di una prestazione superlativa. L’ex tecnico dell’Inter è rimasto impressionato dalle parate dell’estremo difensore spagnolo, tornato protagonista tra i pali.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Stramaccioni esalta De Gea: “È un muro! Quattro interventi straordinari”
news viola
Stramaccioni esalta De Gea: “È un muro! Quattro interventi straordinari”
Vi proponiamo le parole che Andrea Stramaccioni ha usato per esaltare De Gea dopo la sua prestazione di ieri sera a San Siro contro l'Inter, nonostante la sconfitta subita per 3-0.
“È un muro!”—
Ma che portiere è? È un muro! Ha un senso della posizione innato e qualità atletiche impressionanti. Ha compiuto quattro interventi che potevano cambiare il destino della partita.
Prestazione da otto in pagella—
Per De Gea, in pagella arriva un voto altissimo: otto pieno, e più che meritato. Senza le sue parate decisive, il risultato sarebbe potuto essere molto più pesante per la sua squadra. Ancora una volta, lo spagnolo ha dimostrato di essere un portiere di livello assoluto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA