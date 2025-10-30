L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, intervenuto a Toscana TV, ha analizzato la pesante sconfitta dei viola a San Siro contro l’Inter, un risultato che lascia la squadra di Pioli al penultimo posto dopo nove giornate di campionato.
Sentite Galbiati: "Alla Fiorentina serve Ballardini o un nome simile"
Crisi viola: la sconfitta con l’Inter aggrava la situazione—
Il Lecce è l’ultima spiaggia per Pioli: è una partita da vincere a tutti i costi, anche se non si sa bene come. Non ci sono alternative.
Un primo tempo ordinato, poi il crollo—
Non capisco l’uscita di Mandragora e Sohm per inserire due giocatori più di palleggio, forse per provare a costruire di più dal basso? Ma il risultato è stato opposto: abbiamo preso due gol centrali, e sul primo Fazzini si è fatto saltare male da Calhanoglu. L’Inter poi ha fatto un po’ ciò che ha voluto.
Giocatori in difficoltà mentale e caratteriale—
I calciatori della Fiorentina non sono abituati a vivere situazioni del genere. Non hanno lo stomaco per affrontare le difficoltà: alla prima avversità si perdono. Altre squadre, come il Lecce, invece sanno come reagire quando si trovano in basso in classifica.
