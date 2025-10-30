Massimo Orlando, intervenuto a Toscana TV, ha parlato del possibile sostituto di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Orlando: “La squadra non doveva andare sotto la curva. Io sceglierei Motta”
news viola
Orlando: “La squadra non doveva andare sotto la curva. Io sceglierei Motta”
Chi al posto di Pioli?
Per quale motivo la squadra è andata sotto la curva ieri sera? A testa bassa, sarebbe stato meglio rientrare direttamente negli spogliatoi: sono colpi morali che non fanno altro che peggiorare la situazione. Non cambierò opinione su Pioli come persona, anche se dovessero esonerarlo, ma adesso la situazione è davvero preoccupante, pure se la classifica non è ancora disastrosa. Con questa Fiorentina, però, non si può stare tranquilli contro nessuno. Chi pensa di risolvere tutto in tre giorni? Io punterei su Thiago Motta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA