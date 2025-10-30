Malusci: “Vedo un’evoluzione in Gud. Ma perché non fare fuori i responsabili?”

Alberto Malusci, ex difensore viola, è stato oggi ospite nello studio di Radio Bruno, durante il Pentasport, e si è così espresso su
A voi le parole che Alberto Malusci ha usato per descrivere la situazione della Fiorentina dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro.
Io ero e sono ancora fiducioso su Pioli, non dobbiamo dimenticarci che quando Palladino ha dato le dimissioni, i nomi erano due: lui e Sarri. Quando è arrivato Pioli tutti erano contenti, anche lui ha confessato in sala stampa che non si aspettava ciò che sta succedendo. Non c'è un solo giocatore che stia rendendo come lo scorso anno, e tutti ne stanno pagando le conseguenze. Allora ciò che chiedo è: "Perché non fare fuori i responsabili?".
Può l'esonero di Pioli essere una soluzione?—
Se devi dare un via al cambiamento, questo potrebbe essere un passaggio importante. Anche se io non sono molto d'accordo. Vincere con Lecce e Genoa potrebbe essere una svolta. Se si fanno sei punti nelle prossime due partite e il malumore interno rimane, allora è la società che non sta lavorando bene e si deve fare due domande. Deve avere sempre la giusta e veritiera percezione di cosa stia succedendo all'interno dello spogliatoio. Dopo prestazioni così deludenti non è facile trovare parole giuste per commentare, diventa difficile capire quale sia il problema più grave.
Sulla partita di ieri...—
Ieri la Fiorentina ha affrontato la partita da squadra che lotta per la salvezza. Quando sono stati tolti due centrocampisti di peso per mettere Fagioli e Fazzini, non è stato più costruito niente. A Calhanoglu, infatti, è stato lasciato troppo spazio per tirare. Non c'è nessuno dei nostri che mi dia la sicurezza di prendere il pallone e fare qualcosa di veramente buono. Kean è questo, non lo cambi: è abituato a sgomitare, a giocare da solo là davanti. Ha avuto più volte la possibilità di passarla e non l'ha fatto, ma credo che sia questo e sia davvero difficile che arrivi a snaturarsi, come ha fatto ieri Gudmundsson, che ieri si è sacrificato molto per la squadra, giocano una partita più difensiva.
