Stovini: “Io accostato tante volte alla Fiorentina. E’ sempre stato il mio sogno”

Lorenzo Stovini, ex difensore del Lecce ma fiorentino doc, si è raccontato ai microfoni di Pro Football Podcast. Ecco il suo pensiero sulla Fiorentina:
Sono un grande tifoso della Fiorentina, anche se non ho mai avuto l’occasione di giocarci. Ai tempi dell’Empoli i tifosi scherzavano spesso su questo aspetto, ma quando scendevo in campo contro la Fiorentina il mio tifo e gli anni passati in curva non contavano più: durante la partita esiste solo il campo. Un mio approdo in viola? Se ne è parlato tante volte, ma non si è mai andati oltre le voci: nessuno mi ha mai presentato un contratto vero e proprio. Non è mai stato un cruccio, anche se avrei davvero voluto indossare la maglia viola, fosse stato anche solo per un giorno.
