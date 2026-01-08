Roberto Galbiati ha detto la sua sulla prestazione di Roberto Piccoli in Lazio-Fiorentina. L'ex difensore viola va controtendenza, difende la prestazione dell'attaccante. Ecco le sue parole a Toscana TV:
Sentite Galbiati: “Piccoli più utile di Kean. Moise sembra un fantasma”
"Piccoli, anche contro la Lazio, si è rivelato più funzionale di Kean, disputando una gara più che sufficiente"
Alla squadra serve ancora maggiore continuità nell’arco di tutta la partita, ma almeno la fortuna stavolta ha dato una mano, cosa che in precedenza non era mai successa. Positivo l’episodio del rigore: Gudmundsson si è preso la responsabilità, è andato sul dischetto e ha segnato senza che nessuno lo disturbasse, un dettaglio che trasmette più sicurezza. Piccoli, anche contro la Lazio, si è rivelato più funzionale di Kean, disputando una gara più che sufficiente. Kean invece, dal momento del suo ingresso, è stato largamente insufficiente: praticamente invisibile.
