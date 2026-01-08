Orlando su Vanoli: “Prima era da 4, adesso merita un 6,5. Una mossa è interessante”

Massimo Orlando elogia il lavoro svolto da Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina sta facendo vedere qualcosa di interessante e questo è stato il commento dell'ex viola a Toscana TV:
Non c’è motivo di recriminare per il risultato: nel primo tempo la Lazio ha creato occasioni da gol enormi. Il pareggio è un esito accettabile, mentre una vittoria sarebbe stata quasi impensabile. Quando affronteremo gare sulla carta più alla portata, il giudizio potrà cambiare. Il cambio tattico era indispensabile: con il 3-5-2 la squadra andava spesso in difficoltà e perdeva contro chiunque, mentre adesso iniziano a intravedersi segnali positivi. Fino a una ventina di giorni fa Vanoli meritava un 4, ma ora la situazione sta evolvendo; ha dimostrato più audacia, anche scegliendo Parisi come esterno alto, e oggi il suo voto sale a 6,5
