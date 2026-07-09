Lorenzo Stovini, ex difensore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare l'inizio di mercato della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Stovini: “Comuzzo potrebbe essere sacrificato. Gosens fa sempre comodo”
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Stovini: “Comuzzo potrebbe essere sacrificato. Gosens fa sempre comodo”
Paratici è partito con il botto iniziando a dare una svolta alla Fiorentina dopo la passata stagione
Paratici è partito con il botto iniziando a dare una svolta alla Fiorentina dopo la passata stagione: c’era bisogno di un’iniezione di fiducia. Il mercato è lungo, ci saranno altri colpi, ma Paratici sta cercando di consegnare una buona squadra all’allenatore il prima possibile. Questa partenza è un segnale importante, calciatori di livello che vogliono sposare la causa della Fiorentina nonostante l’assenza delle coppe e dopo un’annata bruttissima.
Il mercato in uscita—
Con l'arrivo di Viery e Dragusin Comuzzo potrebbe essere sacrificato. La difesa è un ottimo reparto, che va plasmato, ma avere le idee chiare è già un buon punto di partenza per Grosso, allenatore che viene in una piazza nuova, e per i giocatori che possono iniziarsi a conoscere fin da subito. L’addio di Gosens mi dispiacerebbe, come calciatore e persona. È un giocatore che fa sempre comodo.
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