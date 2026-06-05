Sorteggio calendario Serie A 26/27, 18.30: dove vedere la diretta tv e streaming

Tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2026/27 , in programma al Teatro Regio di Parma alle ore 18:30. Grande curiosità per la prima delle 38 giornate di campionato, attesa per il weekend compreso del 22 e 23 agosto 2026 . L'ultimo turno, invece, è previsto per il 29 e 30 maggio 2027 .

Dove vedere il sorteggio in Tv e streaming

Il sorteggio del calendario di Serie A del 2026/2027 – evento condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida – potrà essere seguito in diretta su Sky Sport 24, Dazn e Sportitalia e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre, sarà trasmesso in diretta anche sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito internet e “Radio Tv Serie A”). Inoltre Violanews seguirà in diretta il sorteggio con un articolo che dedicato che verrà aggiornato in Live.