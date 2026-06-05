Durante il Pentasport di Radio Bruno, Enzo Bucchioni è intervenuto per dire la sua sul futuro viola. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Vanoli non è stato rispettato. Vi svelo chi fa il calcio che funziona”
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Bucchioni: “Vanoli non è stato rispettato. Vi svelo chi fa il calcio che funziona”
Enzo Bucchioni al Pentasport: "Joseph ha ringraziato prima Paratici che Vanoli? Non è stato rispettoso. Atalanta e Como fanno calcio davvero"
La storia di Vanoli non la capisco e non la accetto, mi pare una mancanza di rispetto. Forse Paratici è ancora immerso nel cinismo bianconero. L'abbiamo capito tutti che arriverà Grosso, ma spero che qualcuno dia a Vanoli i ringraziamenti che merita.
Il segreto per far funzionare tutto—
Dall'incontro negli USA mi aspetto un'investuimento totale sulla figura e il ruolo di Paratici. Nel video messaggio di Joseph ho letto questo: i primi ringraziamenti sono andati al nuovo ds; ho apprezzato che abbia sottolineato il fatto di aver scelto un direttore di spessore. Detto questo mi aspetto una campagna acquisti razionale ed intelligente, che porti a Firenze dei talenti scoperti. Il calcio che funziona è quello che hanno tracciato società come il Como: hanno valorizzato giocatori giovani e forti in prospettiva. L'Atalanta è diventata forte tramite operazioni in stile Kean: avresti dovuto venderlo, fare una plusvalenza e comprare tre giocatori buoni. Comuzzo lo terrei, bisogna che cresca e torni ai suoi livelli, quelli che conosciamo. I giovani vanno fatti giocare per fargli fare quello scalino verso l'alto.
Senza illusioni—
Questa squadra dovrà essere divertente, si dovrà far amare dai tifosi. Serve un allenatore che abbia fame, che porti energia e voglia di dimostrare. E Grosso, secondo me, è quello giusto. La scorsa estate ci siamo fatti confondere da certi nomi, ma le squadre si costruiscono con giocatori in grado di convivere, che stanno bene insieme. Dopodiché, va riportato in equilibrio il monte ingaggi. Piccoli? Beh, è evidente che abbia dei limiti: per lui ha parlato il suo percorso calcistico. I 27 milioni, adesso, te lo rendono invendibile. Lui è uno che deve giocare, quindi diventa difficile capire come gestirlo.
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