L'atleta e grande tifoso viola, Leonardo Fabbri, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport della situazione in casa Fiorentina, dopo aver vinto nella giornata di ieri la quarta tappa di Diamond League. Queste le sue parole, partendo dalle critiche ricevute:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fabbri: “Voglio vedere solo una cosa nella Fiorentina del prossimo anno”
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Fabbri: “Voglio vedere solo una cosa nella Fiorentina del prossimo anno”
Le parole del grande tifoso viola e atleta del lancio del peso, Leonardo Fabbri, sulla situazione in casa Fiorentina
Avevo bisogno di questa vittoria all'Olimpico, sono molto felice. Stagione complicata, tra alti molto alti e bassi molto bassi. Mi sono messo dietro campioni di altissimo livello, questo dà molta fiducia. Le critiche? Dal divano sono bravi tutti, vero, ma forse è anche karma: ho passato tutta la mia infanzia con mio babbo a criticare i giocatori della Fiorentina che sbagliavano, quindi…
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Poi sulla Fiorentina—
L'unica cosa che voglio vedere nella Fiorentina del prossimo anno è la difesa a quattro e con Grosso siamo a cavallo da questo punto di vista. Quella a tre ci ha sempre messi in difficoltà. Pioli ci ha provato e ha dovuto cambiare. Va evitata, non se ne può più.
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