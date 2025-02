Sorteggi Conference League: ecco dove vederli in tv e streaming

Dove vederli

Appuntamento oggi alle 14 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, in quello che sarà l’ultimo sorteggio di questa edizione: a quel punto il tabellone sarà disegnato definitivamente. E in corsa c'è la Fiorentina, che attende una tra Panathinaikos e Borac. Qualificati direttamente agli ottavi grazie al 3° posto nella fase campionato, i viola tengono d'occhio anche la composizione del tabellone: da evitare l'appartenenza nello stesso lato del fortissimo Chelsea.