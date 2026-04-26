Solomon: “Se rimango a Firenze? Non so, ma amo questa città e questo club”

"La Fiorentina è stata una scelta giusta e si vede dal fatto che nelle ultime due partite ha già avuto minuti importanti. Il club ha un’opzione di acquisto e per loro la decisione è stata molto semplice. Ha firmato per sei mesi con un’opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro. Se la Fiorentina dovesse retrocedere, lascerebbe automaticamente il club. C’era anche la possibilità di andare al Southampton, ma non voleva scendere in Championship. Speriamo che la Fiorentina resti in Serie A per poter proseguire insieme. Nel calcio di oggi 10 milioni per Solomon sono un affare. Non parlerei di una sua involuzione: non ha giocato 100 partite male, ovunque sia stato ha sempre fatto bene. Ha avuto una complicazione fisica nel 2023 e si è fatto male anche nella preparazione estiva".