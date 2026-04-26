Manor Solomon, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Sassuolo:
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Solomon: “Se rimango a Firenze? Non so, ma amo questa città e questo club”
Sappiamo che è una partita importante, giochiamo in casa e vogliamo fare risultato per la nostra classifica. Ho davvero apprezzato il mio tempo qui a Firenze, mi sono trovato bene con ambiente e persone e voglio dare il massimo fino in fondo. Nel calcio non si può mai sapere, a fine stagione parleremo e valuteremo il da farsi. Amo questo club e questa città, staremo a vedere.
Le ultime sul riscatto—
Con il Tottenham la Fiorentina ha concordato un prestito con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro. A raccontare i retroscena del trasferimento in Italia è stato Shlomi Ben Ezra, che fa parte dell’entourage del giocatore, intervenuto alla trasmissione radiofonica israeliana "Hamesh BaAvir".
"La Fiorentina è stata una scelta giusta e si vede dal fatto che nelle ultime due partite ha già avuto minuti importanti. Il club ha un’opzione di acquisto e per loro la decisione è stata molto semplice. Ha firmato per sei mesi con un’opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro. Se la Fiorentina dovesse retrocedere, lascerebbe automaticamente il club. C’era anche la possibilità di andare al Southampton, ma non voleva scendere in Championship. Speriamo che la Fiorentina resti in Serie A per poter proseguire insieme. Nel calcio di oggi 10 milioni per Solomon sono un affare. Non parlerei di una sua involuzione: non ha giocato 100 partite male, ovunque sia stato ha sempre fatto bene. Ha avuto una complicazione fisica nel 2023 e si è fatto male anche nella preparazione estiva".
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