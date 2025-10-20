Serse Cosmi: “Firenze una piazza che amo. Lì ti senti giocatore”

Serse Cosmi, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, soffermandosi sulla tifoseria viola e ciò che è stato detto nelle scorso settimane a riguardo (leggi qui):
Firenze è una piazza chiaro amo. Quanto sento dire che pretende più di quello che è penso che la gente sia passata da Firenze solo casualmente. Io la scambio come senso di appartenenza, Avere la possibilità di sognare obiettivi importanti attraverso la squadra. E' una piazza che pretende, ma lì ti senti giocatore.
Sulle parole di Pradè
Conosco Pradé, se si esprime così è perché lo pensa non perché mani avanti. Mi è sembrato logico individuare in Pioli l'uomo giusto per uscire da queste difficoltà.
