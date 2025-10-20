Viola News
Caressa analizza il rigore: “Intervento del Var giusto, ma solo ad una condizione ”

Fabio Caressa commenta il rigore a Gimenez: “Parisi volontario, il VAR giustificato a intervenire se l’arbitro non vede l’episodio”.
Durante la trasmissione Sky Calcio Club, il noto giornalista sportivo Fabio Caressa ha commentato in maniera dettagliata l’episodio che ha portato al rigore assegnato al Milan.

Più che discutere se sia rigore o meno, bisogna valutare se il VAR potesse intervenire . Parisi guarda Gimenez, lo tocca sul viso e lo trascina a terra. Questo gesto volontario può giustificare l’intervento del VAR, perché conferma la natura intenzionale dell’azione.

Caressa ha poi aggiunto:

Sarebbe interessante conoscere il dialogo tra VAR e arbitro. Se l’arbitro non avesse visto l’episodio, l’intervento del VAR sarebbe corretto; al contrario, se il direttore di gara aveva già valutato l’azione, allora sarebbe stato meglio confermare la decisione presa in campo.

