Oggi, nel corso di un collegamento con Lady Radio, l’ex dirigente della Fiorentina Roberto Ripa ha commentato l’inizio di stagione della squadra di Stefano Pioli, evidenziando alcune criticità emerse nelle prime gare.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ripa: “Fiorentina impaurita, serve un segnale chiaro da Commisso”
news viola
Ripa: “Fiorentina impaurita, serve un segnale chiaro da Commisso”
Il commento dell'ex dirigente viola sull’inizio difficile della Fiorentina: squadra impaurita, serve un messaggio del presidente Commisso per ritrovare unità.
Nel primo tempo la Fiorentina è sembrata un po’ timorosa. Si è cercato di rischiare il meno possibile e di costruire le azioni con equilibrio, e questo ha condizionato l’intera prima frazione. Successivamente siamo riusciti a sbloccare la partita, ma ho notato che, quando la squadra va in vantaggio, tende a difendersi troppo e a rallentare la manovra. Questo è uno dei principali difetti mostrati in questo avvio di stagione.
Ripa ha poi aggiunto:
Non siamo solo noi a pensare che i valori di questa squadra siano superiori a quanto visto finora. Molti addetti ai lavori confermano che la Fiorentina ha organico e qualità per puntare a traguardi importanti. Il problema è che, al momento, niente sta funzionando: giocatori vecchi e nuovi non stanno rendendo come dovrebbero, e questa è la realtà.
Infine, Ripa ha parlato del ruolo che dovrebbe assumere il presidente Rocco Commisso:
Chi deve provare a sistemare le cose? Innanzitutto, va riconosciuta la responsabilità presa da allenatore e direttore sportivo, ed è positivo. Ma adesso mi aspetto un segnale anche dal presidente: una dichiarazione o un’intervista può essere utile per dare chiarezza e rafforzare chi lavora quotidianamente. La Fiorentina ha bisogno di unità tra tutte le componenti, perché senza coesione sarà difficile uscire da questo momento complicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA