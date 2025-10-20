Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sconfitta di Milano. Ecco le sue parole:
Marchini: "Fiorentina senza personalità. È possibile farsi sempre rimontare?"
Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla sconfitta con il Milan
La situazione è complicatissima, che ha dei risvolti psicologici. Al di là delle difficoltà tecniche, questa squadra quando va in vantaggio si fa sempre rimontare, come mai? La Fiorentina ha cercato di non subire il Milan, il primo di tiro in porta è arrivato nel secondo tempo, ed è stato l'unico in tutta la partita. Pongracic ha pensato più a litigare con Leao che stare dentro la partita. È una squadra che ad un certo punto perde completamente il senso di quello che deve fare in campo, si fa trasportare dagli episodi e dalle situazioni. Non vedo personalità, la Fiorentina è timorosa in tanti frangenti. Al Milan mancavano tantissimi giocatori chiave, e comunque i viola non sono riusciti a speculare sulle difficoltà dell'avversario.
