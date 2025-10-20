Marinozzi: “Milan-Fiorentina, partita bruttissima. I viola preoccupano molto”

Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
È una delle tante partite brutte del nostro campionato. Sto raccogliendo dei dati dal punto di vista della spettacolarità del campionato, siamo molto indietro tra i top cinque. La Fiorentina è preoccupante, anche se ho visto dei miglioramenti da cui ripartire. Il problema è che c'è tanto lavoro da fare, e farlo con il peso di questo momento sulle spalle è ancora più difficile. Aggiungiamoci anche il prossimo calendario viola, il tutto è complicatissimo. I difensori della Fiorentina non sono adatti a difendere con il campo alle spalle, sono più bravi dentro l'area. Vedo troppa verticalità e la ricerca veloce di Kean, questo tende ad allungare la squadra. Alla Fiorentina mancano alcuni gol rispetto alle occasioni create.
