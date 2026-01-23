Sentite Repice: “Fiorentina straordinaria. Hanno capito che si devono salvare”

« In queste settimane la Fiorentina ha fatto qualcosa di straordinario. Quando squadre costruite per obiettivi diversi dalla salvezza si ritrovano improvvisamente a lottare in quella zona di classifica, spesso l’esito è disastroso. I viola, invece, sono riusciti a tirarsi fuori da una situazione estremamente complessa, per di più in un periodo emotivamente molto delicato ».

«Un grande merito va a Vanoli, che è uno che non si arrende mai, e anche a questi ragazzi, capaci di comprendere fino in fondo il momento. Hanno accettato la realtà della lotta per restare in categoria, che è spesso l’ostacolo più duro per squadre nate per altri traguardi. Loro, però, stanno dimostrando di sapersi adattare e di essere sulla strada giusta per uscirne».