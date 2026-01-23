Galloppa: “La stanchezza si fa sentire, ma non molleremo. Serve tornare a vincere”

Daniele Galloppa su Fiorentina-Genoa

Redazione VN 23 gennaio - 18:36

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole prima della gara contro il Genoa:

«È senza dubbio una fase complessa del campionato e ne eravamo consapevoli. Questa sarà la settima gara in un mese, tutte contro avversarie di vertice. Stiamo attraversando un periodo impegnativo e la stanchezza si fa sentire, inoltre abbiamo lasciato per strada qualche punto. Nonostante tutto restiamo nelle posizioni alte della classifica e affrontiamo la prossima partita con fiducia».

«Qualche punto è sfuggito, ma il gruppo ha carattere. L’ho ribadito ai ragazzi: questa squadra ha una forte identità. Siamo riusciti a rimontare partite che sembravano compromesse, anche se ci sono ancora molti aspetti da migliorare, sia sul piano tattico che individuale. Come Primavera, poi, stiamo dando un contributo importante alla prima squadra e va riconosciuto: diversi giocatori sono stati spesso aggregati e mi sono mancati. Fa parte del percorso, non serve fare drammi ma continuare a dare il massimo».

«Molti giovani vengono chiamati in prima squadra e stiamo facendo la nostra parte. La situazione non è del tutto tranquilla, perché l’obiettivo è stare in vetta, ma vedo una squadra che prova sempre a spingersi oltre i propri limiti, al netto degli errori. C’è il giusto equilibrio tra rabbia positiva e consapevolezza di poter crescere ancora, con la solita determinazione nel cercare di dare tutto».