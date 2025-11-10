“Se mi mettessi a giocare a briscola, farei un mercato migliore di quello viola”

Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina, oltre a criticare la difesa si è soffermato anche sul centrocampo e sul mercato. Le sue parole, ai microfoni di Lady Radio:
Le parole dure e sarcastiche dell'ex viola Pruzzo sul mercato della Fiorentina
Se io e Ripa ci sedessimo a giocare a briscola mentre facciamo il mercato della Fiorentina, probabilmente verrebbe fuori qualcosa di meglio di quello di oggi. Caviglia ha toccato pochissimi palloni, credo nemmeno cinque. Come può un regista partecipare così poco al gioco? A quel punto tanto vale buttare via la palla e giocare solo di pallonate.
