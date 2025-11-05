Scintille tra Juric e Lookman per il cambio. “Succede ogni domenica”

Momenti di tensione sulla panchina dell'Atalanta. Lookman non accetta la sostituzione. Juric: "Sono cose che accadono"

Redazione VN 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 23:31)

L’Atalanta ha superato il Marsiglia di Roberto De Zerbi soltanto nel finale, ma a far discutere non è stato tanto il risultato quanto la lite tra Ivan Juric e Ademola Lookman.

L’episodio è avvenuto al 75’, quando l’attaccante nigeriano è stato sostituito per lasciare spazio all’ex Milan Yunus Musah. Una decisione che Lookman non ha preso bene: uscendo dal campo, ha rivolto alcune parole al tecnico croato, dando il via a un acceso confronto faccia a faccia. La tensione è durata pochi secondi, fino all’intervento del viceallenatore e del team manager della Dea, che hanno riportato la calma.

Anche dopo il triplice fischio, Juric avrebbe avuto un nuovo scambio di battute con il giocatore, prima di raggiungere la squadra per festeggiare la vittoria. Lookman invece ha preferito rientrare subito negli spogliatoi.

Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Juric ha commentato l’accaduto con toni distesi:

Sono cose che accadono ogni domenica, come De Bruyne con Conte. I calciatori non accettano il cambio ma sono cose che si risolvono poi nello spogliatoio. Tutti sappiamo e conosciamo queste situazioni. Sono cose che capitano, a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene.

