Pruzzo: “Fiorentina senza riferimenti, Galloppa può dare la scossa”

L’ex bomber viola Roberto Pruzzo analizza il momento della Fiorentina: “Squadra senza identità. Galloppa può dare la scossa, ma serve attenzione sulla scelta del tecnico”.

Redazione VN 5 novembre - 22:43

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio commentando il delicato momento della squadra viola dopo l’esonero di Stefano Pioli.

Ieri parlavo con amici di Genova, dove non sono entusiasti di De Rossi, e mi hanno chiesto che Fiorentina aspettarsi. Io sinceramente non lo so. Non c’è un vero riferimento: quando viene mandato via un allenatore, i giocatori dovrebbero sentirsi ancora più responsabili e dare qualcosa in più, ma finora non si è visto nulla. Al momento non è una squadra, e non so se riuscirà a diventarlo in una settimana.

Sul possibile effetto del cambio in panchina, Pruzzo non esclude una reazione:

A volte il cambio tecnico porta subito una scossa, è successo al Torino con Brambilla e al Genoa dopo l’addio di Vieira. Potrebbe accadere anche con Galloppa, ma poi sarà fondamentale non sbagliare la scelta del nuovo allenatore definitivo. Non c’è uno Spalletti di turno che rappresenti una garanzia assoluta, e individuare il profilo giusto non sarà facile. La Fiorentina deve fare molta attenzione.

Infine, l’ex bomber ha accennato a una possibile preferenza interna per un ritorno noto:

Credo che lo spogliatoio non debba comandare, ma se ci sono giocatori di personalità qualche indicazione può arrivare. Mi pare che molti gradirebbero Palladino, e questa non è un’ipotesi da scartare. L’obiettivo ora deve essere arrivare a giugno nelle migliori condizioni possibili e ritrovare entusiasmo per puntare alla Conference League.