"Come tutti ho vissuto le ultime vicende in casa Fiorentina con apprensione. Sono state e sono ancora ore fatidiche per quanto riguarda i cambiamenti nell'assetto societario-sportivo. Ci aspettavamo, dopo gli ultimi giorni, l'addio di Pioli, ed anche l'addio di Pradè è stato inevitabilmente legato ai risultati. Adesso, però, voglio vedere con fiducia al prossimo futuro. Sicuramente, bisogna arrivare ai fatidici 40 punti il prima possibile in campionato, ed anche in Conference League ci si può togliere delle soddisfazioni. Bisogna puntarci. Non è tutto perduto. Spero comunque che Galloppa si confermi, perché abbiamo un bisogno spasmodico di fare punti.Allenatori nuovi? Vanoli non mi entusiasma".