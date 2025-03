Scaramuzzino: “Se la Fiorentina giocherà a calcio non avrà problemi in Grecia”

l giornalista di Radio Rai, Giovanni Scaramuzzino , è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per ricordare Bruno Pizzul e analizzare la gara di domani in Conference della Fiorentina:

Un ricordo di Pizzul

Non è un bel giorno, perché ci ha tenuto per mano per anni. Lo abbiamo sentito sempre come uno di noi, mai sul piedistallo. Cosa ti ha lasciato? Lui era lontano dal microfono così come lo percepivamo noi. Era una persona semplice. Aveva la capacità di rendere il calcio un gioco, con semplicità. Raccontava l'azione momento per momento, con un linguaggio da bar. Sapeva anche scrivere, andando al sodo dei problemi. Credo che quel tipo di racconti manchi al calcio di oggi