Il mondo del calcio e del giornalismo piange la scomparsa di Bruno Pizzul, storica voce della telecronaca sportiva italiana. È morto all’età di 86 anni nell’ospedale di Gorizia, pochi giorni prima del suo 87° compleanno. La notizia è stata diffusa dal sito di RaiNews, segnando la fine di un’era per gli appassionati di calcio che hanno seguito le sue inconfondibili telecronache.

Nato a Udine l’8 marzo 1938, Pizzul iniziò la sua carriera in Rai nel 1969, esordendo come telecronista l’anno successivo con Juventus-Bologna in Coppa Italia. Dal Mondiale del 1986 divenne la voce ufficiale della Nazionale italiana, raccontando cinque Coppe del Mondo e quattro Campionati Europei fino al suo addio nel 2002 con Italia-Slovenia. Il suo stile inconfondibile e la sua competenza lo hanno reso un’icona del giornalismo sportivo.