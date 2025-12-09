Scanzi: “La Fiorentina merita una lapidazione sportiva, ma le minacce no!”

I giocatori della Fiorentina, per i risultati ottenuti, meriterebbero una critica sportiva durissima, fischi per anni, ma allo stesso tempo bisogna mostrare solidarietà a loro e alle loro famiglie. Se la situazione non cambia, la retrocessione è praticamente certa: la stagione era nata con ambizioni completamente diverse. Siamo davanti a un fallimento sportivo totale, la società è assente e Vanoli sta facendo persino peggio di Pioli, che almeno qualche qualità la mostrava. Ho sempre avuto simpatia per la Fiorentina: mio padre tifa viola, ho molti amici viola, e ho adorato calciatori come Rui Costa e Baggio ai tempi di Firenze. Ma non è questo il punto: direi le stesse cose anche per altre squadre. Ciò che è successo è grave; capisco rabbia, indignazione e frustrazione, però non si può arrivare a minacciare nessuno. Per quanto si possa dare importanza al calcio, una sconfitta rimane pur sempre una sciocchezza rispetto alla vita reale