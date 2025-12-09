Viola News
Di Gennaro senza giri di parole: “La Fiorentina è morta e sfiduciata”

Di Gennaro non ha dubbi
Redazione VN

Antonio Di Gennaro non usa mezzi termini per descrivere la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a Lady Radio: 

La Fiorentina arriva da un sesto posto e da una semifinale di Conference League. I giocatori sono quasi gli stessi: cosa è cambiato allora? La squadra appare spenta, senza fiducia, cammina in campo e non mostra spirito di lotta. Ho visto il Verona contro l’Atalanta: correva, combatteva, provava a giocare. A Kean, invece, è stato dato esattamente il contratto che chiedeva. I giocatori non hanno alibi: basta dichiarazioni, devono dimostrare in campo. La situazione è gravissima, il gruppo è scollegato, non concentrato, lo si vede anche dai gol incassati contro il Genoa a Marassi. Per quale motivo Fagioli non fa uno scatto? Non so quali difficoltà stia vivendo, ma al momento non può essere schierato: servono calciatori pronti a combattere

