Il giornalista e tifoso viola, Ubaldo Scanagatta, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del mercato svolto dalla Fiorentina. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Rugani qualche anno fa mi chiamò. Vi racconto”
news viola
Scanagatta: “Rugani qualche anno fa mi chiamò. Vi racconto”
Le parole del giornalista, Ubaldo Scanagatta, sul momento che sta vivendo la Fiorentina e il mercato svolto. Poi il retroscena su Rugani
Questa Fiorentina non era competitiva a sufficienza per guadagnare tutti i punti necessari per la salvezza. Pensavo che il figlio di Rocco, Joseph, vista la situazione, desse un segnale forte anche sul mercato. Paratici mi dicono che ha avuto zero. Mi aspettavo molto meglio, son rimasto deluso. L'acquisto di Rugani non lo capisco. Sì, porta esperienza, quindi è difficile che possa fare gli errori di Pongracic. Poi Rugani è anche un appassionato di tennis e suo babbo si chiama Ubaldo come me. Qualche anno fa mi chiamò per dargli una mano a trovare dei biglietti per il Roland Garros.
© RIPRODUZIONE RISERVATA