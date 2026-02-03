L'ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, ha parlato a Lady Radio del calciomercato viola e della situazione societaria. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cinquini sicuro: “Joseph venderà la Fiorentina appena troverà il giusto acquirente”
news viola
Cinquini sicuro: “Joseph venderà la Fiorentina appena troverà il giusto acquirente”
Le parole dell'ex dirigente viola, Oreste Cinquini, sulla situazione in casa Fiorentina e la scelta proprietaria su Paratici
Non si può prescindere da Kean. A Napoli quando è entrato ha cambiato la partita con il suo strapotere fisico. Gli altri calciatori sono il contorno. Harrison e Solomon possono dare una grande mano al gioco di Vanoli, mentre Rugani porterà grande esperienza. Forse la Fiorentina poteva fare di più a centrocampo. Mi sarei aspettato qualcosa di importante. Paratici dovrà portare la sua esperienza e le sue capacità, perché manca una guida che sappia di calcio. Speriamo porti serenità alla squadra. La Fiorentina è in vendita e lo sanno tutti: Joseph Commisso appena troverà l'acquirente giusto venderà. Mi viene da pensare che dietro Paratici ci sia già qualcuno, visto l'arrivo in questo momento complicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA