Il commento: “Rugani uomo spogliatoio. Era necessario voltare pagina”

Il giornalista Carlo Laudisa, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato svolto dalla Fiorentina. Le sue parole:
Il giornalista, Carlo Laudisa, sul mercato svolto dalla Fiorentina in questa sessione di mercato invernale: da Rugani fino a Fabbian
Un mercato robusto quello dei viola. Era necessario voltare pagina. Questi nuovi volti portano tutto: sono giocatori con una carriera davanti e che hanno la voglia di mettersi in mostra. E' un mercato fatto con la consapevolezza che occorre ridare entusiasmo ad una rosa che era partita male. Ho visto la mano di Paratici in questo mercato, soprattutto negli esterni. A centrocampo Brescianini e Fabbian sono due giovani, ma con una consolidata esperienza in Serie A. Poi c'à Rugani che è un uomo spogliatoio, che ha già maturato diverse esperienze alla Juventus.
