Malusci: “Il mercato non è insufficiente. Cosa vogliamo qui a Firenze?”

L'ex viola Alberto Malusci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Le parole dell'ex difensore viola, Alberto Malusci, sul mercato della Fiorentina e gli innesti che mancano in rosa
Non capisco chi giudica il mercato della Fiorentina insufficiente. Per me è sufficiente. In estate abbiamo dato un voto altissimo a giocatori che son retrocessi l'anno prima. Bisognerebbe capire bene cosa vogliamo qui a Firenze. Io vorrei che la Fiorentina venisse fuori con questi giocatori che abbiamo preso. L'unica cosa che contesto è non avere un vice Fagioli e un difensore diverso. Rugani può essere bravo nelle letture.
