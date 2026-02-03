L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Brovarone: "Mancano due cose dal mercato. Acerbi era da prendere"
Brovarone: “Mancano due cose dal mercato. Acerbi era da prendere”
Le parole dell'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, sulla situazione in casa Fiorentina tra mercato chiuso e la prossima partita
C'è confusione fisiologica, perché non si può fare finta di nulla e trascurare quelli che sono stati gli ultimi due anni di questa società. Non si può ancora oggi capire cosa succederà. Come è possibile che domani arriva Paratici e ieri è partito il presidente per l'America. Cioè, non è possibile. Allora c'è da pensare come questa cosa di Paratici possa coinvolgere la famiglia Commisso. In questa squadra mancano giocatori con un carattere che in questo momento servono alla Fiorentina. Io avrei preso un centrale, mancino, con grande leadership. Brescianini e Fabbian in futuro saranno importanti, ma lì serviva un Viera, ossia uno giovane con quelle caratteristiche. Paratici non aveva il portafoglio per fare niente. Io mi aspettavo due operazioni di questo tipo. Valenti del Parma è un giocatore che lì stanno trascurando, ma è di grande livello. Solomon? A destra me lo ammazzano. E' un giocatore intelligente, può fare tutto, ma lì è sprecato. Per esempio, Acerbi sarebbe stato perfetto per la causa viola. Brescianini e Fabbian avevano bisogno di giocare. Questi due, se entrano nei meccanismi e fanno 4/5 mesi a fuoco rischiano di andare anche ai Mondiali. Perché se ci va Frattesi che non gioca, perché non possono andarci loro?
