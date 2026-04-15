Nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, Ubaldo Scanagatta ha analizzato la sfida tra Fiorentina e Crystal Palace, soffermandosi sulle possibilità di rimonta e sul momento della squadra di Paolo Vanoli. Il giornalista ha poi espresso dubbi sul futuro della guida tecnica viola in ottica europea.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Partire forte o è finita. Rimonta quasi impossibile”
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Scanagatta: “Partire forte o è finita. Rimonta quasi impossibile”
Fiorentina, Scanagatta: rimonta difficile col Crystal Palace e dubbi su Vanoli: “Per l’Europa serve un altro allenatore”
Domani una mission quasi impossible. Devi riuscire a trovare un gol nei primi 15-20 minuto, lo scenario ideale sarebbe chiudere il primo tempo sul 2-0 poi a parole è tutto facile. La Fiorentina arriva alla partita con la mente più alleggerita anche per il vantaggio ottenuto in campionato. Contro il Palace vorrei vedere tutti i più forti dal 1'. Se parti bene si esalta il pubblico, si esaltano i giocatori e gli avversari si innervosiscono. In caso contrario rischi di subire gol troppo cercando disperatamente di realizzarlo. Se concludi il primo tempo in parità o se subisci un gol è finita. Con l'assenza di Dodò perdi un aspetto importante davanti, ma forse sei più coperto sulle diagonali difensive. Spero che anche il palcoscenico internazionale faccia bene anche a giocatori come Gudmundsson.
Vanoli—
Se vuoi ambire all'Europa non può restare Vanoli, non mi sembra di aver visto la Fiorentina esprimere un bel gioco e se vuoi giocare l'Europa devi fare più di 70 punti. Non ho nulla contro di lui, è stato bravo a risollevare la Fiorentina ma lo ha fatto solo per quanto riguarda i punti perché il gioco non lo abbiamo mai visto.
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