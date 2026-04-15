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Floro Flores carica: “Firenze deve crederci. Chi ha tutto da perdere è il Palace”

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Fiorentina, Floro Flores crede nella rimonta col Crystal Palace e difende Piccoli: “Firenze ha pressione, ma può ancora dimostrare”
Vittorio CollicelliRedattore 

L'ex attaccante di Serie A Antonio Floro Flores, nel corso del suo intervento al Pentasport si è soffermato su Roberto Piccoli che, con buone probabilità, sarà lui a guidare l'attacco viola anche nella gara di ritorno contro il Crystal Palace. Le sue parole:

In questo momento devi credere nella rimonta: parti dal 3-0 per loro, quelli che hanno tutto da perdere sono loro e questa "spensieratezza" può essere un'arma in più: Firenze ci deve credere. Il Crystal Palace è forte ma la Fiorentina non è da meno e ha tutte le carte in regola per crederci. Ai tempi del Genoa perdevamo 3-0 contro la Roma al 51' e siamo riusciti a vincere 3-5; queste partite di fanno entrare nella storia e la squadra di Vanoli ha la possibilità di farlo.

Piccoli

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Spesso ci si aspetta che un giocatore renda esattamente come la stagione precedente, ma non dimentichiamoci che una piazza come Firenze mette tutt'altre pressioni rispetto a Cagliari. In questo momento l'unica cosa che ti aiuta è lavorare e credere in te stesso; essere attaccati a Firenze non è come essere attaccanti ad Empoli. Lui ha tutte le capacità per tirare fuori qualcosa di buono, poi la gente si ricorda sempre i primi mesi e quelli finali del campionato quindi può dimostrare ancora qualcosa.

Il figlio nell'Under15 viola

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Era indeciso tra Roma e Fiorentina, poi ha scelto Firenze perché si è sentito ben voluto dall'ambiente. So che ha delle capacità ma è ancora troppo presto per dire se farà il calciatore. Io che lo guardo con gli occhi del papà non riesco a dare un giudizio. Da quando è arrivato alla Fiorentina è cambiato, deve crescere caratterialmente.

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