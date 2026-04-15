L'ex attaccante di Serie A Antonio Floro Flores, nel corso del suo intervento al Pentasport si è soffermato su Roberto Piccoli che, con buone probabilità, sarà lui a guidare l'attacco viola anche nella gara di ritorno contro il Crystal Palace. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Floro Flores carica: “Firenze deve crederci. Chi ha tutto da perdere è il Palace”
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Floro Flores carica: “Firenze deve crederci. Chi ha tutto da perdere è il Palace”
Fiorentina, Floro Flores crede nella rimonta col Crystal Palace e difende Piccoli: “Firenze ha pressione, ma può ancora dimostrare”
In questo momento devi credere nella rimonta: parti dal 3-0 per loro, quelli che hanno tutto da perdere sono loro e questa "spensieratezza" può essere un'arma in più: Firenze ci deve credere. Il Crystal Palace è forte ma la Fiorentina non è da meno e ha tutte le carte in regola per crederci. Ai tempi del Genoa perdevamo 3-0 contro la Roma al 51' e siamo riusciti a vincere 3-5; queste partite di fanno entrare nella storia e la squadra di Vanoli ha la possibilità di farlo.
Piccoli—
Spesso ci si aspetta che un giocatore renda esattamente come la stagione precedente, ma non dimentichiamoci che una piazza come Firenze mette tutt'altre pressioni rispetto a Cagliari. In questo momento l'unica cosa che ti aiuta è lavorare e credere in te stesso; essere attaccati a Firenze non è come essere attaccanti ad Empoli. Lui ha tutte le capacità per tirare fuori qualcosa di buono, poi la gente si ricorda sempre i primi mesi e quelli finali del campionato quindi può dimostrare ancora qualcosa.
Il figlio nell'Under15 viola—
Era indeciso tra Roma e Fiorentina, poi ha scelto Firenze perché si è sentito ben voluto dall'ambiente. So che ha delle capacità ma è ancora troppo presto per dire se farà il calciatore. Io che lo guardo con gli occhi del papà non riesco a dare un giudizio. Da quando è arrivato alla Fiorentina è cambiato, deve crescere caratterialmente.
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