Cristiano Piccinelli, giornalista RAI presente a Londra per la partita d'andata contro il Crystal Palace, ha analizzato la sfida di ritorno in programma al Franchi, le possibilità di rimonta e il rendimento del reparto offensivo viola in questa stagione.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv L’analisi: “Fiorentina, rimonta difficile ma non impossibile”
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L’analisi: “Fiorentina, rimonta difficile ma non impossibile”
Fiorentina, analisi sulla rimonta col Crystal Palace: atteggiamento, attacco in crisi e il futuro di Vanoli
A Londra c'è stata poca convinzione, la differenza è stata principalmente nell'atteggiamento: il Crystal Palace giocava molto più in verticale rispetto alla Fiorentina. Ci sono poche possibilità di rimonta ma non c'è lo zero assoluto, in questa stagione abbiamo già visto altre rimonte simili. La differenza tra Premier e Serie A l'ho vista, ma come ho detto prima l'ho vista nell'atteggiamento; l'intensità degli inglesi era nettamente superiore. Il Palace, nonostante si trovi nella parte destra della classifica, ha dei giocatori importanti in rosa. Anche domani, l'infermeria non sorride alla Fiorentina: manca Kean, Parisi e Solomon non è al 100%. Allo stesso tempo però ci arriva con la mente libera. Lo stadio sarà sold out e anche questa spinta può essere un invito a dare qualcosa di più rispetto a quello che hai.
Piccoli e l'attacco—
Tolto l'anno scorso a Cagliari non è mai andato in doppia cifra in Serie A. E' un combattente ma non ha reso nemmeno quando ha avuto l'occasione, non è mai riuscito a fare un passo avanti. Piccoli non è un goleador, come acquisto poteva starci ma alla metà del prezzo. Nessun giocatore è arrivato in doppia cifra e non hai giocatori sostanti in fase realizzativa; è evidente che in fase offensiva qualcosa non abbia funzionato. Ci auguriamo che domani possa essere la serata giusta anche per chi non ha inciso come ci si aspettava.
L'allenatore—
Molto dipenderà dagli obiettivi futuri. Vanoli ha fatto il suo dovere, sta portando al termine la richiesta della società ovvero: salvare la Fiorentina. Ha portato punti, ha valorizzato dei giocatori e di questo gli va dato merito, ma in una possibilità di ripartenza devi cambiare anche guida tecnica. Ci sono tanti allenatori che stanno lasciando la propria squadra. Vanoli però dovrà giocarsi le sue carte per convincere la società.
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