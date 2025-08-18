Ubaldo Scanagatta, esperto di tennis e grande tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni:
Scanagatta: “Non mi aspetto un campione dal mercato. Dzeko è un’incognita”
"Sono abbastanza soddisfatto del mercato fatto dalla Fiorentina. Non credo che negli ultimi giorni di mercato arriverà un giocatore capace di cambiare le prospettive della squadra. Potrà arrivare una riserva. Non possiamo pretendere che Kean segni nuovamente 24 gol."
Pioli?—
"E' un tecnico di grande esperienza. Si è sempre dimostrato un ottimo gestore di uomini. Non credo verranno ripetuti gli errori della stagione scorsa. Non è un "venditore di fumo", quando la squadra non giocherà bene, lui lo dirà."
Dzeko—
"Dzeko è un calciatore con grande personalità, però resta un'incognita in campo. Aiuterà senza dubbio nello spogliatoio. Non mi aspetto che il bosniaco giochi 60 partite, ma neanche 20 da 90'. Pioli lo schiererà in base alla gara. Le caratteristiche di Dzeko serviranno per scardinare determinate difese. Mi fido molto del tecnico viola e credo che saprà gestire al meglio l'ex Roma."
