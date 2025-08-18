Scanagatta: “Non mi aspetto un campione dal mercato. Dzeko è un’incognita”

Ubaldo Scanagatta, ai microfoni di Radio Bruno, si è soffermato sulle ultime in casa viola e i tanti nodi del mercato da sciogliere

Ubaldo Scanagatta, esperto di tennis e grande tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni:

"Sono abbastanza soddisfatto del mercato fatto dalla Fiorentina . Non credo che negli ultimi giorni di mercato arriverà un giocatore capace di cambiare le prospettive della squadra . Potrà arrivare una riserva. Non possiamo pretendere che Kean segni nuovamente 24 gol."

Pioli?

"E' un tecnico di grande esperienza. Si è sempre dimostrato un ottimo gestore di uomini. Non credo verranno ripetuti gli errori della stagione scorsa. Non è un "venditore di fumo", quando la squadra non giocherà bene, lui lo dirà."