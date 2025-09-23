Scanagatta: “La Fiorentina non ha paura, ma poca grinta. Ho due dubbi”

Il giornalista Ubaldo Scanagatta, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così della Fiorentina:
La Fiorentina non mi pare che abbia paura, ma poca grinta. Ha giocato i primi 35 minuti con il 4-4-2 e poi è scoppiata. Ho la sensazione che la preparazione atletica non sia stata così efficace. Non ci si può spengere già prima della fine del primo tempo. Certamente questo inizio è stato insoddisfacente, non solo dall'aspetto fisico, ma anche nella sensazione che i calciatori non avessero gran grinta. I gialli si sono presi, ma non per quel motivo. Sono state sciocche. Nel caso del secondo gol del Como, non bisogna fare arrivare il giocatore in area di rigore. Ora molti se la prendono con Pioli...ma perché non ce la si può prendere con 25 giocatori. Ci sono almeno due quesiti irrisolti: uno riguarda Gudmundsson...quando sarà pronto? perché ha sempre problemi, di ogni tipo. L'altro è Fagioli, che fino ad ora sembra sempre che non sia forte fisicamente e cattivo. Ha delle responsabilità per questo o Pradè, che ha confermato questi giocatori? Noi eravamo contenti quando sono stati riscattati questi personaggi, ma hanno personalità? Il talento ce l'hanno, perché non lo tirano fuori? Dovrà essere Pioli a lavorare su questo.
