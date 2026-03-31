Il giornalista e tifoso viola, Ubaldo Scanagatta, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina in vista del ritorno del campionato. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Per Kean è importante una cosa. Verona? Ecco perché bisogna fare bene”
news viola
Scanagatta: “Per Kean è importante una cosa. Verona? Ecco perché bisogna fare bene”
Le parole del giornalista, Ubaldo Scanagatta, sulla situazione in casa Fiorentina in vista della gara contro il Verona
La Bosnia ha alcuni giocatori di esperienza, che sicuramente daranno il massimo, perché una vittoria contro l'Italia sarebbe storica e anche un visibilità importante in vista dei Mondiali. Giocheranno al 110% delle loro possibilità. Kean è stato uno dei migliori nella gara contro l'Irlanda del Nord. L'importante, da tifoso viola, è che tutto vada bene e che non si faccia male.
LEGGI ANCHE
Sulla sosta e le prossime partite—
Quando ci si ferma non si sa mai come si riparte. Ma questo non vale solo per noi. Queste partite, quest'anno, per la Fiorentina sono sempre tutte definite come fondamentali. Ci sono 8 partite da giocare, con 24 punti in palio. E' certamente importante, non tanto per tenere a bada il Verona, per non farsi recuperare dalle altre e non allontanarsi troppo da quelle davanti. Io anche la Conference non la disprezzo. In tanto fanno gli snob.
© RIPRODUZIONE RISERVATA